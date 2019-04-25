YHT'ye yoğun talep! Yüzde 90'a varan doluluk oranı

Günümüzde çoğu vatandaşın şehirlerarası ulaşımda tercihi haline gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 90'ı aşan doluluk oranıyla gerçekleştiriliyor. Bazı dönemlerde biletlerin 2 hafta önceden tükendiği seferlerde yolcular karayoluna göre çok daha kısa zamanda gideceği noktaya ulaşıyor. 2009 yılında Ankara-Eskişehir arası ilk seferini yapan YHT sonraki süreçte ulaşım kolaylığı sebebiyle İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya hattına olan ilgiyi de katladı.

HALKALI’DAN GÜNDE 2 SEFER

Son olarak Halkalı-Gebze banliyö hattının açılmasıyla Avrupa Yakası'na geçiş yapan YHT, Halkalı’dan Konya’ya kadar kesintisiz ulaşım imkanı sağladı. Halkalı’dan sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez sefer gerçekleştiriliyor. Günde 2 sefer sayısı çoğu vatandaş tarafından az olmakla eleştirilse de bunda en büyük sebep olarak Marmaray hattındaki banliyö seferlerin aksatılmaması olarak gösteriliyor. 15 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirilen Halkalı-Gebze hattında YHT seferleri sırasında tüm trafik durduruluyor. Yetkililer sefer sayılarının artması halinde günlük trafiğin olumsuz etkileneceğini belirtirken, ayrıca Halkalı-Gebze banliyö hattı ile de gün içerisinde sık YHT seferi gerçekleştirilen Söğütlüçeşme ve Pendik gibi istasyonlara ulaşımın sağlanabileceğinin altını çiziyor.

BANLİYÖ HATTINI TERCİH EDİN

İstanbul Havalimanı’nın açılması ile birlikte bölgedeki yolcu akışının katlandığını ve talebin büyük oranda arttığını aktaran yetkililer, bu sebeple vatandaşların şehir içerisindeki banliyo hatlara yönelmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan Anadolu Yakası'nda da YHT seferlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Öyle ki günlük seferler ortalama olarak yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranıyla gerçekleştiriliyor. Günde ortalama olarak Ankara’ya 8 sefer düzenlenirken, Eskişehir’e ise 11 sefer bulunuyor. Biletler, seferlerin gerçeleştirileceği günden 15 gün önce satışa sunulurken bazı yoğun tarihlerde bu seferlerin biletleri ilk günden tükeniyor.

SEFER SAYILARI ARTIRILMALI

YHT seferlerinde seyahat eden yolcular bilet alımının hem online olarak hemde istasyonlardaki gişeler ve biletmatiklerde hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin büyük rahatlık sağladığını vurguluyor. Sefer saatlerinde aksaklık yaşanmamasının da planlama açısından kolaylık olduğu dile getirilirken, birçok yolcu bu sebeple seferlerini YHT ile yaptığını aktarıyor. Tüm bu imkanlar dahilinde yolcuların büyük çoğunluğu YHT’den duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sefer sayılarının artırılması halinde daha da rahatlayacaklarını belirtiyor.

(Yeni Şafak)