'Yeşil çay pudrası kapış kapış satıldı'

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019’da üreticilerden 750 bin ton yaş çay aldıklarını söyledi. Alim, ‘yeşil çay pudrası’ olarak bilinen maça çayıyla piyasaya girdiklerini belirterek, “Yeşil çay pudrasını iki ay önce piyasaya çıkardık. Çok büyük talep olunca Türkiye’deki bayilere dağıtmaya başladık. Yurtdışı Avrupa bayiliği isteyen genç bir girişimciye verdik. ‘Olur’ verdikten sonra bir tonluk anlaşma yaptık. Avrupa’ya maça çayını anlatıyoruz” dedi.

KEKE, PASTAYA KONULUYOR

Alim, şöyle konuştu: “Maça çayı sadece içmek için değil, gıda takviyesi veya kek, kurabiye, pastalarda, değişik yiyecek grubunda kullanılabiliyor. 3 ton sattık. Bu da 20 bin paketin üzerinde bir satış ediyor. İki ay gibi bir sürede 3 ton yeşil çay pudrası az bir rakam değil.” Yeşil çay pudrasının talebe göre her dönemde üretilebileceğini kaydeden Alim, “Bu yıl 2 ayda 3 ton talep oldu, 3 tonu da sattık. Talep 20-30 ton olursa biz de ona göre üretim yapacağız” ifadelerini kullandı.

FAYDALARI ANLATILACAK, TÜM MARKETLERDE YAYGINLAŞACAK

Maça çayının faydalarının kamuoyuna anlatılabilmesi için eczacılık fakültelerine numunelerin gönderildiğini aktaran Alim, “Kısa zamanda içindeki karışımlar bilimsel olarak rapor halinde gelecek. Sağlık açısından faydalı olduğu açık. Yurtdışından gelen maça çaylarına bakıldığında sağlığın yanında fiyatının yüksekliği de konuşuluyor. Aktar ve eczacılarda konuşuluyor. Biz de eczacılardan gelen talep üzerine bir çalışma başlattık ama marketlerde daha çok satış yapacağız. Tüm Türkiye’de bu yıl yeşil çay pudrasını çok daha net göreceğiz.”

PAKİSTAN’A İHRACAT YAKIN

İhracatta 2 bin 600 ton rakamına ulaştıklarına dikkati çeken Alim, Pakistan’a çay satma çalışmalarının bu ay netleşeceğini söyledi. Türk çayının ihracatta önünü Pakistan’ın açacağının altını çizen Alim, “Pakistan, yurtdışından 185 bin ton çay alıyor. Pakistan’ın çay alımının bir kısmına talip olduk. Onlara uygun çayımız var” dedi.

134 BİN TON KURU ÇAY ÜRETTİ

Üreticinin mağdur olmaması adına iki yıldır alım kapasitesinin üzerinde yaş çay alımı yaptıklarına işaret eden Alim, “Geçen yıl 134 bin ton kuru çay ürettik, 120 bin tonunu sattık” diye konuştu.