Yeşil Bursa'nın gelecek vizyonu turizm

Türkiye’nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastası, 70 milyar dolar olarak revize edilirken, bugüne kadar bu pastadan hak ettiğini alamayan Bursa’da, turizm odaklı yatırımlara ağırlık veriliyor. Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerle bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Turizmde konuklama ortalamamız 1.9 gece. Bunu mutlaka 3,5-4’lere taşımamız lazım. Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bir şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı ve tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünyayla buluşturmayı hedefliyoruz. Ciddi fuarlarda boy gösteriyoruz. Bursa’nın 17 ilçesinin de ayrı ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya’nın saklı cenneti Tirilye’yi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Gölyazı da turizm markası olacak” diye konuştu.

HER İLÇEYE ÖZGÜ YOL HARİTASI

Her ilçenin sahip olduğu değerlere göre farklı yol haritaları belirleyen Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 50 binin altında olan İznik, Orhaneli, Büyükorhan ve Keles’i ‘Sakin Şehirler (Cittaslow)’ ağına dahil etmeyi hedefliyor. Cittaslow ile 4 dağ ilçesi ve İznik’in turizm için aranılan mekanlar olması hedefleniyor.

DİNİ İNANÇLARIN MERKEZİ

Sadece Müslümanlar için değil Hıristiyanlar için de önemli bir inanç merkezi olan İznik’in ‘UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nden asil listeye alınması için çalışmalar kesintisiz sürüyor. Bursa’nın sanayi ve ihracat şehri olmasının yanında turizm parametreleri anlamında da çok önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Aktaş sözlerine şöyle devam etti: “Turizm için uzun ince bir yoldayız. Birçok nirengi noktalarımız var ve hepsinin tek tek irdelenmesi gerekiyor. Hanlar Bölgesi’nden tarihi camilere, Uludağ’dan İznik’e, denizlerimizden, gastronomik zenginliğe ve tarihi eserlerimize varana kadar birçok parametre var. Hanlar Bölgesi ile ilgili otoparktan aydınlatmaya, temizlikten güvenliğine kadar tüm ihtiyaçlarla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, Bursa’yı dünyanın dört tarafında bilinir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun da etkilerini görüyoruz, rakamlar yükseliyor.”

ULUDAĞ DÖRT MEVSİM HİZMET VERECEK

Türkiye’nin en önemli kayak merkezi Uludağ... Sezonun kısa sürmesi yüzünden kent ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamayan Uludağ’ın 4 mevsim hizmet vermesi için düğmeye basıldı. Özellikle günübirlik tatilcilerin ihtiyaçlarına cevap verecek tesis olmamasından hareketle Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı. Yaklaşık 12 dönüm alan üzerine projelendirilen tesiste 750 araçlık kapalı otopark bulunyor. Uludağ’a gelen tur otobüslerinin de yararlanacağı otopark, yer altında 3 kat şeklinde tasarlandı. Günübirlikçilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen tesiste, buz pateni pisti, tırmanma duvarı, okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar, dinlenme bölümleri gibi sosyal alanlar yer alacak. Uludağ’ın yazın da ilgi odağı olması için çeşitli sportif aktiviteler de düzenlenmeye devam ediyor.

ULUSLARARASI TANITIM YAPILIYOR

Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda da boy göstermeye devam ediyor. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin ve Avusturya’da düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Bursa’yı tanıttı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü’nün katıldığı stantta, yeşil temasının öne çıkarıldığı ayrıcalıklı stant Arap turizmcilerden yoğun ilgi gördü. Bursa turizm dinamiklerinin bir araya gelerek Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile birlikte Bursa’ya yönelik paket programların, otellerin ve turizm odak noktalarının tanıtıldığı fuarda, TÜRSAB’a bağlı seyahat acenteleri, GÜMTOB’a bağlı otel temsilcileri ve Teleferik A.Ş. 4 gün Arap turizm yatırımcıları ile kente ilgi duyanlara Bursa’yı anlattı.

TERMAL KAYNAKLA YAŞAM ALANI

Termal kaynakların en verimli şekilde kullanılması anlamında da önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Aktaş şöyle konuştu: “Harmancık’ta sıcak su yetkisini, kiralama yoluyla valilikten aldık. Tesis düşünüyoruz. Gemlik’te devam eden çalışmamız var. Tamamının özel sektör tarafnıdan yapılması taraftarıyız. Tabakhaneler Sıcak Su Bölgesi ile yatırımcılarla görüşüyoruz. Bu alanlarda yüksek katlı yapılaşmalardan kaçınıyoruz. Buradaki projemiz de kesinlikle yapılacak çünkü burada şehre kazandırılmış 130 dönümlük bir alan var. Bu alanı yap-işlet-devret veya gelir ortaklığı gibi yöntemlerle yaptırabiliriz. Yatırım modeli önemli ancak asıl önemli olan doğru ve iyi bir projenin hayata geçirilmesi... Biz burada bir yaşam alanı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu projeyi şehrin dışa yansıyan yüzü olarak çok önemsiyoruz.”

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNDEN BURSA

Kentin tanıtımında, fuarların yanı sıra sosyal medyadan da faydalanılıyor. Bursa’nın en doğru ve en güzel şekilde tanıtımı ve daha fazla kişiye ulaşılması hedefiyle çeşitli zamanlarda, sosyal medya fenomenlerine yönelik kültürel programlar gerçekleşiyor. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından Bursa’ya gelen youtuber, vlogger ve bloggerlar, Bursa’da gezerek, kentin tarihinden doğal güzelliklerine ve kültürel mirasına kadar her konuda bilgi sahibi oluyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARLA TATİL KEYFİ

Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, sezon hazırlıklarını tamamladı. Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerindeki 24 adet halk plajı, sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Özellikle Karacabey plajları, Mudanya Eşkel, Eğerce, Mesudiye plajları ve Gemlik’te Kumsaz Plajı gibi uzun ve geniş kumsalları olan plajlarda kum eleme araçları ile kumlar elenerek, plajlar kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca ücretsiz duş ve giyinme kabinleri ile plajları temiz tutmak amacıyla konulan çöp kutularının tamir ve bakım çalışmaları da tamamlanarak montajları yapıldı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan kirlilikler sezon boyu temizlendi.