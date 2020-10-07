Yerli invertör üretimi başladı

Güneş enerjisinin Türkiye’nin kurulu gücünün yüzde 7’sini oluşturduğuna dikkati çeken Kemal Ertuğran, “2030’a kadar da ülkemizde güneş enerjisi kurulu gücünün 17 bin megavatı aşması bekleniyor” diye konuştu.

İTHALATA 80 MİLYON DOLAR



Kemal Ertuğran, Türkiye’de güneş enerjisi invertörü için yıllık ithalatın 80 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisini verdi. Ertuğran, bu alandaki yatırımlarla söz konusu ithalatın azaltılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün üretimine Ankara’daki fabrikamızda başladık. Ar-Ge merkezimizde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’de üretimi olmayan güç elektroniği ve yarı iletken tekniğine dayalı teknolojilerimizi Türkiye ve dünya pazarlarına sunmayı amaçlıyoruz.”