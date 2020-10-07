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07 Ekim 2020 Çarşamba 23:15 | Son Güncelleme:

Yerli invertör üretimi başladı

Yerli invertör üretimi başladı

Koloğlu Holding'e bağlı Solarkol Enerji Genel Müdürü Kemal Ertuğran, Türkiye'nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün (dönüştürücü) üretimine başLadıklarını belirterek, “Yüzde 85 yerlilik oranına sahip ilk yerli solar invertörle Türkiye'nin enerji teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Güneş enerjisinin Türkiye’nin kurulu gücünün yüzde 7’sini oluşturduğuna dikkati çeken Kemal Ertuğran, “2030’a kadar da ülkemizde güneş enerjisi kurulu gücünün 17 bin megavatı aşması bekleniyor” diye konuştu.

İTHALATA 80 MİLYON DOLAR

Kemal Ertuğran, Türkiye’de güneş enerjisi invertörü için yıllık ithalatın 80 milyon dolar seviyesinde olduğu bilgisini verdi. Ertuğran, bu alandaki yatırımlarla söz konusu ithalatın azaltılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin ilk yerli güneş enerjisi invertörünün üretimine Ankara’daki fabrikamızda başladık. Ar-Ge merkezimizde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve Türkiye’de üretimi olmayan güç elektroniği ve yarı iletken tekniğine dayalı teknolojilerimizi Türkiye ve dünya pazarlarına sunmayı amaçlıyoruz.” 

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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