Yerli üretimden 500 milyon dolarlık katkı

Miray ÇİMEN

Hükümet, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Türkiye, Ağustos’ta elektrik üretiminin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretti. Yerli kaynakların enerji portföyündeki payı arttıkça, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı da hızla düşmeye başladı. Geçen yıl ağustosta doğalgazdan elektrik üretimi yüzde 35 iken, bu yılın aynı ayında söz konusu rakam yüzde 20 azalarak yüzde 28’e kadar geriledi. Son yıllarda yapılan YEKA ihaleleri ve yerli kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ise yüzde 51’e yükseldi.

SANTRAL KURULUMU

Bunun yanı sıra yeni santral kurulumları da kesintiye uğramadı. 2017 Ağustos’ta 3 bin 229 olan santral sayısı iki kattan fazla artarak bu yılın ağustos ayında 6 bin 984’e ulaştı. Yerli kömüre verilen teşvik ve uygulamalarla yerli kömürün elektrik üretimindeki payı da düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. 2017 Ağustos’ta yüzde 15 olan yerli kömürden elektrik üretimi, 2018 Ağustos’ta yüzde 17’ye ulaştı. Bu yıl ocak ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yüzde 28 iken, ağustos ayında bu rakam yüzde 35’e yükseldi. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok gelişmiş ülkeyi geride bıraktı.

Çalışmalar sonuç vermeye başladı

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretime yönelik çalışmaların sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini artırma yönündeki çabalarımız sonucu yapılan hesaplamalara göre bu yılın ilk 8 ayında 500 milyon dolardan fazla doğalgaz ithalatının önüne geçerek cari açığın kapanmasına da katkı sağladık” dedi.