Yerli turiste 'uygun tatil' paketi geliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm İstişare Kurulu (TİK) ile koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını açıkladı. İç turizmde vatandaşa ‘tatilini iptal etme, ertele çağrısı’ yaptıklarını dile getiren Bağlıkaya, yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıkları olduğunu belirterek “Hava yollarının belli destinasyonlara ve otellerinse belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceğini, acentelerin da bunu paket haline getirerek, minimum giderleri kadar bir masraf ekleyerek satma konusunda bir çalışma var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz” dedi.

Bağlıkaya, “Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor. İptaller ardı ardına gelirken, yeni rezervasyon hiç gelmiyor” diye konuştu.

ORGAN YETMEZLİĞİ VAR



Bu süreçte kimsenin gemisini tek başına kurtaramayacağının çok açık olduğuna işaret eden Bağlıkaya, krizin el birliğiyle atlatılabileceğini dile getirdi. Yurt dışı rezervasyonlarında kayıpların yüzde 35-40 oranına ulaştığını kaydeden Bağlıkaya, “Önümüzdeki dönemde sektörde kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek gibi görünüyor. Türk turizmciler olarak yerimizde sapasağlam olmamız lazım ki bu arayı mümkün olduğunca telafi edebilelim. Krizin ne zaman biteceği öngörülememesinden dolayı şubat, mart, nisan ayları gitti. Şu anda sektör sıfıra doğru gidiyor. Yaşadığımız şey çoklu organ yetmezliği gibi” dedi.

AÇIK BÜFE SİSTEMİ BİTEBİLİR



TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği belirsiz. Salgın devam ederse her şey dahil model değiştirilebilir, aksi halde insanlar o ortamda olmak istemeyecektir” dedi.

TATİLİNİZİ İPTAL ETMEYİN, ERTELEYİN



Türkiye’ye seyahate gelmek isteyenlere ‘rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin’ yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten Bağlıkaya şunları söyledi: “Yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Yurt içinde de seyahat acenteleri çok zor durumda. Şu anda rezervasyon yapmış, tatil satın almış insanların paralarını geri talep ettiği yerler seyahat acenteleri. Acente, parayı alıp cebine koymuyor. Otel, uçak ve diğer servis hizmetleri ödeniyor. Para adreslere dağıtılmış durumda. Seyahat acentesi parayı ödemiyor gibi görünüyor ama para nasıl ödenecek?”