Yerli solunum cihazı Ventilatör nedir, ne demek? Biosis yerli solunum cihazı tanıtıldı!

Yerli solunum cihazı Ventilatör hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle önemi artan solunum cihazlarında Türkiye, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın katkılarıyla yerli ve milli cihaz geliştirildi. Yerli solunum cihazı Ventilatör nedir, ne demek? Mayıs ayına kadar 5 bin üretilmesi planlanan cihaz hakkında detaylı bilgi haberimizde.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI VENTİLATÖR NEDİR, NE DEMEK?

Bazen Solunum olarak da adlandırılan bir ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına taşıyarak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için mekanik ventilasyon sağlayan bir makinedir.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI TANILDI!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak. Tüm çabamız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü emeklerine bir nebze de olsa katkı sağlamak." dedi.

"MAYIS AYINA KADAR 5 BİN CİHAZ ÜRETİLECEK!"

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında “mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar inşallah mayıs ayı sonuna kadar da bu solunum cihazlarından 5 bin tane üretmiş olacağız.” dedi.