Yerli sarımsak meydana çıktı, fiyatlar düşüşe geçti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yerli sarımsağın pazar tezgahlarında yerini almasıyla önceki günlerde kilosu 20 liradan satılan sarımsak 8 liraya kadar düştü.

Ulaşlar köyünden sarımsak yetiştiricisi Osman Arı, önceki haftalarda başka illerden pazara getirilen sarımsağın fiyatının 20 liraya kadar çıktığını belirtti.

Arı, ”Köyde hasadını yaptığımız yerli sarımsağı bu hafta 8 liradan satışa sunduk. Sarımsağı yetiştirme sürecinde sadece hayvan gübresi kullanıyoruz. Zamanında yaptığımız çapa ve sulama sayesinde sarımsaklarda kendine has tat oluşmaktadır. Bu nedenle vatandaş ucuz ve organik olması nedeniyle yerli sarımsağı tercih etmektedir” dedi.

(Sputnik News)