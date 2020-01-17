Yerli otomobilin hırdavatı için yan sanayiciler hazır

Türkiye genelinde 635 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılı 8.2 milyar dolar ihracatla tamamlayan hırdavat sektörü hedef büyütüyor. Toplam 8 alt ürün grubundan oluşan sektörün büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ithal ürünlerin Türkiye’de üretilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili projesine de değinen Tecdelioğlu, projenin parçası olmaktan gurur duyacaklarını belirtti. Türkiye’nin otomotiv yan sanayiinde güçlü bir ülke olduğuna işaret eden Tecdelioğlu, “Yerli otomobilin hırdavatı da yerli olsun. Biz sektör olarak parçaları üretmek için hazırız” dedi.

AMAÇ ‘FAZLA’YI ARTIRMAK

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu ana hedeflerinin geçen sene 1,1 milyar dolar fazla veren sektörün dış ticaret fazlasını daha da artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu açıkladı. Çetin Tecdelioğlu, 9 milyar dolar ihracat hedefi koydukları 2020’de esas pazarın Avrupa olmak kaydıyla Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin hedef pazarları olacağını kaydetti.