Yerli otomobilin canlı yayında tanıtımı yapılıyor! İşte TOGG'nin tanıttığı aracın özellikleri

Türkiye'nin otomobili BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın, katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" ile tanıtılıyor.

TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ PROJEYİ ANLATIYOR

Toplantıda konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Bu anın bir tarifi yok. Ben ve bütün arkadaşlarım sabaha kadar uyuyamadık. Otomobilimiz bir yaşam alanına dönüşüyor. Doğru zamanda yola çıktık, çünkü oyunun kuralları değişirken başarılı olmanın kuralları da değişiyor. Amacımız yüzde 100 Türkiye'ye ait olan bir marka yaratmak. Biz aylardır Türkiye'deki yan sanayii ve tedarikçilerle beraber çalışıyoruz.Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte." dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?

24 TV Otomotiv Editörü Murat Öztürk, yerli otomobilin dikkat çeken sistemlerini ve aracın teknik olarak hangi özelliklere sahip olacağını anlattı.

YERLİ OTOMOBİLDEN İLK TEKNİK DETAYLAR GELDİ-FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Aracın yüzde yüz elektrikli olacağının altını çizen Öztürk, aracın iki ve dört çekerden oluşacağını belirtti. Ayrıca aracın bağlantı seviyesinin en üst düzeyde olacağını söyleyen Öztürk, tamamen internet ortamında bir sürüş keyfi sunacağını belirtti.

Aracın iç kısmındaki detayların özellikle altını çizen Öztürk, Türk mühendislerin yaptığı ve “en çok hoşuma giden bölüm” diyerek bahsettiği platformu açıkladı. Aracın ön camında holografik asistanın bulunacağını aktaran Otomotiv Editörü Öztürk, “Bu asistan navigasyon aracılığıyla mesajlarınıza ve telefon konuşmalarınıza erişimin yanı sıra yeri geldiğinde bir filmin o ekrandan seyredilmesine olanak sağlayacak. Otonomdan çıkıldığı andan itibaren ekrandan kapanacak ve bu da güvenliği artıracak.” dedi.

Avrupa’daki deneyimlerini de aktaran Öztürk, “Yerli otomobilin iç kısmının Avrupa’da gördüğümüz sunumlardan hiç altta kalır yanı yok. Aksine daha da fazlası var.” diye konuştu.

KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Bursa’da kurulacak fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 175 bin adet olması beklenirken ilk etapta 5 model üretilmesi öngörülüyor.