Yerli otomobil ne zaman tanıtılacak? Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Yerli otomobil tanıtıldı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yerli otomobil projesiyle ilgilinin ön gösterimiyle ilgili tarihi açıkladı.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN TANITILACAK?

Yerli otomobilin ön gösterimi için tarihi açıklayan Erdoğan, ""Türkiye’nin Otomobili için ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" dedi.

BAKAN VARANK İLK GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin önünde paylaşım yaptı.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor. Şu anda bir ödeme ya da erken sipariş alınması da mümkün değil. Üretim tarihi yaklaştıkça Türkiye’nin otomobilinin nasıl satılacağı konusunun da duyurulması planlanıyor.