Yerli el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda

OSMAN NURİ CERİT



Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanı raflardaki yerini alacak ve vatandaşın kullanımına sunulacak. Kovid-19 ile ulusal mücadelenin bütün kurum ve kuruluşların yoğun katkısı ve desteğiyle sürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Özellikle kirli yüzeylere temas eden ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması, eğer böyle bir imkân yoksa el dezenfektanlarıyla hijyenin sağlanması salgının yayılmasını önlemek açısından büyük önem taşıyor” dedi.

CİLDİ TAHRİŞ ETMİYOR



Uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Dönmez, şunları söyledi: “Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.”

ETİ MADEN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLADI



ETİ Maden tesislerinde BOREL’in seri üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Dönmez, şöyle devam etti: “Hafta başında bir lansmanla kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından BOREL’i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml. boyutundaki BOREL’i uygun fiyattan piyasaya sunacağız.”