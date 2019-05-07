'Yenikapı Cruise Limanı turist sayısını artıracak'

Osman Nuri CERİT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da inşa edilecek yeni Cruise Limanı için bu yıl içinde ihaleye çıkılacağını söyledi. Yenikapı civarında inşa edilecek limanın, en az 5-6 Cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasitede olacağını belirten Bakan Ersoy, “İhaleyi bu yıl sonuna kadar tamamlayıp, limanı 2021 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

GALATAPOR 2020'DE

Bosna savaşı sırasında Sırplar tarafından yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilen tarihi Foça Alaca Camii’nin açılışı için Bosna Hersek’e giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Galataport’taki liman inşaatını yapan firmanın, burayı Mayıs 2020 tarihinde açmayı taahhüt ettiğini anlatan Bakan Mehmet Ersoy şunları kaydetti: “Galataport, üç cruise gemisi alabilecek kapasitede. Ancak bunun önümüzdeki yıllarda yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Ülkemizin turizmdeki büyümesini ve yeni hedeflerimizi dikkate alarak yeni bir Cruise Limanı projesine ihtiyaç duyulduğunu belirledik. Liman inşatına başlanması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mutabakata da vardık."

HEDEF 50 MİLYON TURİST

Ulaştırma Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar ihaleye çıkacağı bilgisini veren Bakan Ersoy, "Yenikapı civarına inşa edilecek olan yeni liman, en az 5-6 Cruise gemisini aynı anda alabilecek kapasitede olacak. İhale süreci 2019 yılında tamamlanırsa, Yenikapı Cruise Limanı 2021 sezonuna yetişecek” diye konuştu. Turizmde 2019 yılı için 50 milyon yabancı turist ve 35 milyar dolardan fazla gelir hedefi koyduklarını hatırlatan Ersoy, ilk 3 aylık verilere bakıldığında bu rakamların aşılacağının görüldüğünü sözlerine ekledi.

6 ülkede 49 proje yapılıyor

Osmanlı tebasına ait bölgelerin tamamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü 6 ülkede 49 projeyi sürdürüyor. Bosna Hersek’te 150 milyon liralık yatırımları bulunurken TİKA Bosna Hersek’te 850 projeyi sonuçlandırdı.

Türkiye'nin tanıtımını fenomenler yapacak

Bazı ülkelerin ülkemizin turizmini hedef alan kara propagandalarının devam ettiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, “Bu yolla Türkiye’nin turizm gelirlerinin azaltılması amaçlanıyor. Ama sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada herkes gerçekleri görüyor. Yabancıların yatırım iştahının turizm konusunda artıyor olması, Türkiye’nin turizmde geleceğinin pozitif olacağının göstergesi. Batı’da ve Körfez ülkelerinde sosyal medyada etkili insanları Türkiye’ye davet ediyoruz. Onların ağzından, onların yazdıklarıyla propaganda yapmak istiyoruz. Sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz” diye konuştu.