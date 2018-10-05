Yeni YEKA ihaleleri yolda
Rüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla bağlantı bölgelerinde toplam bin megavatlık kapasitenin kurulumu ve işletilmesi amacıyla her biri 250’şer megavat olmak üzere 4 ayrı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Rüzgar türbinlerinin tamamının güncel teknolojiye ve IEC 61400 standartları serisine uygun ve asgari gücünün 3 megavat olması gereken ihalelerde, türbinin toplam yerlilik oranının ise en az yüzde 55 olması şartı aranıyor. Türkiye’nin ilk offshore rüzgar projesi için de son teklifler 23 Ekim’e kadar alınacak.