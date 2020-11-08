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08 Kasım 2020 Pazar 07:01 | Son Güncelleme:

Yeni ödeme yöntemleriyle kasasız, kuyruksuz alışveriş

Yeni ödeme yöntemleriyle kasasız, kuyruksuz alışveriş
- ÖZGÜL ÖZTÜRK

Pandemi döneminde artan hijyen hassasiyeti, perakendecileri de alternatif çözümlere yöneltiyor. Bu dönemde tüketiciyi kasa kuyruğunda bekletmeden hızlı ve temassız ödeme imkanı sağlayan işletmeler bir adım öne çıkıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle temassız ödeme oranı 3 kat arttı. Tüketicilerin bu hijyen hassasiyeti perakende noktalarını önlem almaya itiyor. Bu dönemde Türkiye genelindeki tüm mağazalar temassız ödeme çözümleriyle donatılırken, marketler de tüketiciyi kasada kuyruğa sokmadan hızlı ve temassız ödeme yapabileceği uygulamalar geliştiriyor. Migros geliştirdiği MKolay uygulamasıyla müşterilerinin fiziksel mağazalarda kendi akıllı telefonlarını kullanarak alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor. Tüketiciler mağazada alışveriş yaparken ürünlerin barkodunu cep telefonlarındaki MKolay uygulamasına okutup, ödemesini 30 saniyede jet kasalardan yapabiliyor.

‘BİYOMETRİK’ YÖNTEM

Metro Türkiye de dünyada 2 ülkede uygulamaya geçirdiği Metro Fast isimli uygulamayla müşterilerine temassız ve hızlı dijital alışveriş çözümü sunuyor. Kasada barkod okumayı alışveriş sepetlerine taşıyan uygulamayla, tüketiciler uzun kasa kuyruklarında sıra beklemeden 15 dakika içerisinde alışverişini tamamlayabiliyor. Pandemi döneminde alışveriş, mağazada yüz yüze yapılsa dahi ödemelerin dijitalleştiğini belirten Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Burhan Eliaçık, “Önümüzdeki dönemde fiziki mağaza, ulaşım ve ya online satışta entegre ödeme çözümleri kullanılacak. Özellikle kullanıcıyı parmak izi ve ya yüzünden tanıyan biyometrik ödeme yöntemleri öne çıkacak. Bu dönemde tüketicilerin temassız ödeme talebine cevap veren işletmelerin tercih edilirlikleri artacak” diye konuştu.

SON 5 YILDA 56 ŞİRKETE LİSANS

Türkiye’de ödeme sistemlerine olan yatırımların 6493 sayılı kanunun çıkmasından sonra son 5 yılda ciddi artış gösterdiğini belirten Payguru Yönetim Kurulu Başkanı Işık Uman, “5 yılda 56 adet şirket lisans aldı ve bu firmaların 53’ü yoluna devam ediyor” dedi. Türkiye’de özellikle açık bankacılık ve karekodla ödeme konusunda TCMB ve BKM liderliğinde ciddi çalışmalar olduğunu hatırlatan Lidio Kurucu Ortak & CEO Emre Güzer ise şunları kaydetti: “Gerek ödemeler gerekse bankacılık alanında oyunun kurallarının yeniden yazılacağı bir döneme giriliyor. Geleceğin trendi entegre çözümler olacak.”

PLASTİK KARTIN YERİNİ MOBİL CÜZDAN ALIYOR

İş ortaklarına çevrimiçi ödeme ve mobil ödeme hizmetleri sunan yerli girişim PaybyMe’nin CEO’su Emre Gürsoy da pandemi döneminde plastik kartların yerini mobil cüzdanların aldığını ve temassız ödeme alternatiflerinin giderek yaygınlaştığını söyledi. Gürsoy, bu dönemde operasyonlarını fiziksel olarak yürüten müşterilerine ‘link ile ödeme’ ya da ‘QR kod’la ödeme alma servisleri sunmaya başladıklarına dikkat çekti.

‘LİNKLE ÖDEME’ ÜRÜNÜ

POS uygulama ihtiyaçlarını mobil cihazlar üzerinden karşılayan Softpos, tap on phone, tap to phone gibi yeni nesil yöntemlerin temassız ödemelerle birlikte bu alanda çığır açacağına dikkat çeken PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul da, “Biz de bu dönemde ‘linkle ödeme’ ürünümüzü API ile geliştirerek müşterilerimizin hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı. 

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