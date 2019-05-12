Yeni emeklilik sistemi 2019 nasıl olacak? Berat Albayrak'tan emeklilik sistemi açıklaması

Yeni emeklilik sistemi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Emekli maaşı ve emeklilik sistemi ile ilgili açıklamalar her dönemde yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak emeklilik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Canlı yayında emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz."

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak emeklilik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Canlı yayında emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi kurmak... Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz." dedi. Detaylı açıklamalar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir.

Bakan Albayrak, "Türkiye adım adım bir üst lige çıktıkça, bunun da bir mücadele etkisi olacak. Doğrular evrenselse büyük Türkiye ideali için emin adımlarla kim ne derse desin… Sanayi üretimi, emeklilik, tarım reformu dedik, bakanlığımızla ilişkili kısımlarda tüm bu çerçevelerde Türkiye bu adımları atmaya devam edecek. Toplumumuzun bilmesi gereken husus bu. Milletimizle gurur duyuyorum. Ekonomik olarak 12 binden, 9-10 bine düşüyorsunuz, terör saldırıları, 15 Temmuz… Birlik gördük. Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, dış kaynaklı olduğunu toplumumuz görmüyor mu. Biz dik durmaya devam ettikçe sadece iktidar olarak değil, toplumumuzda etki sağlayınca güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 8-10 ayda dışardan faktörlerle eski Türkiye ayakta kalamazdı." dedi.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞ

Demin de bahsettim, Türkiye tüm bu siyasi etkilerle 8 ay zor bir süreci geride bıraktı. Bugün ortaya koyulan tüm bu rakamlar, güven endeksi, sanayi verimlilik kapasite, son dönemde en iyi şekilde ilerlediği. İstihdam mart nisan istihdamına sosyal güvenlikte 520 bin giriş var, mayıs haziran daha da artacak.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILACAK

Turizmde 50 milyon kişi sayısı 35 milyar ile tüm zamanların rekorunu kıracağız. Tüm uçaklarla yeni havalimanında full kapasiteye geçmesiyle bu anlamda da çok yoğun katkı ortaya koyacağımız bir süreç var. Bol döviz bol istihdam süreci var. Ben çok rahatım, halkımızın da rahat olması lazım. İletişim algı sosyal medyasıyla oluşturulmaya çalışan tüm bu negatif bu resmi ortaya koymamız lazım. Birileri algı oluşturmaya çalışıyor.