Yeni ekonomi paketi içeriği ne? Yeni ekonomi paketi maddeleri neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından yeni ekonomi paketi içeriğine dair araştırmalar da hız kazandı. İşte son gelişmeler..

YENİ EKONOMİ PAKETİ İÇERİĞİ NE?



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Muş ayrıca, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını bildirdi.

YENİ EKONOMİ PAKETİ MADDELERİ NELER?



Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin, 15 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize, nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu, aylık 1177 lira olacak." dedi.

Teklifte, kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların, hızlı şekilde olması konusunda düzenleme yapıldığına işaret eden Muş, her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçileceğini bildirdi.

Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların, 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirileceğini kaydeden Muş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, bu anlamda yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemler için alınmamasını teklif ettiklerini anlatan Muş, "Düzenlemeyle, Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesine imkan tanınacak." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin, 15 maddeden oluştuğunu belirten Muş, "Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize, nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu, aylık 1177 lira olacak." dedi.

Teklifte, kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların, hızlı şekilde olması konusunda düzenleme yapıldığına işaret eden Muş, her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle sonlandırılmasının önüne geçileceğini bildirdi.

Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların, 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirileceğini kaydeden Muş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, bu anlamda yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemler için alınmamasını teklif ettiklerini anlatan Muş, "Düzenlemeyle, Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemelerinin 3 ay süreyle ertelenmesi ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetlerinin 3 ay süreyle desteklenebilmesine imkan tanınacak." ifadelerini kullandı.

Teklifle, konutların ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturası borçlarının, belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanınacağını söyleyen Muş, bu konuda yetkinin belediye meclislerine bırakılacağını kaydetti.

Muş, sermaye şirketlerinde, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'inin dağıtılabilmesini önereceklerini dile getirdi.

Mehmet Muş, tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020'ye ait taksit ödemeleri ile Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının 2020 ile ilgili ödemelerinin 2021'e erteleneceğini bildirdi.