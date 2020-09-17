Yeni Dereli haziranda hazır

Giresun’un Dereli ilçesini vuran selin izleri silinmeye çalışılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı AA Editör programında yeni konutların afetzedelere 8 ay içinde teslim edileceğini söyledi. Bölgede yapılacak konutların görsellerini de paylaşan Kurum Dereli ilçesi için taşkın riskini ortadan kaldıracak yeni bir yerleşim planı hazırladıklarını ve ‘Yeni Dereli’ adını verdikleri bölgede çalışmalara başladıklarını söyledi. Kurum 'Yeni Dereli’nin inşaasına inşallah en kısa zamanda başlayıp önümüzdeki yılın 6’ncı ayına kadar da teslim edeceğiz” dedi.

ŞEHİR YENİLENİYOR



Bölgede 100’ün üzerinde binayı yıktıklarını anlatan Kurum “Binalarımız dere üzerindeydi, bu binaları geriye çekmek suretiyle alışverişin canlandığı, yeşil alanların oluştuğu, üzerinde vatandaşımızın vakit geçirebileceği alanların olduğu örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımıza başladık” diye konuştu. Şehir merkezini yeniliyeceklerini belirten kurum “Emniyet, kaymakamlık ve öğretmenevimi de yeniliyoruz. Yaklaşık 25 bin metrekarede regülasyon alanlarıyla, gezinti alanlarıyla örnek bir proje olacak” dedi.

ALTI AHIR ÜSTÜ EV



Selde bölgedeki çok sayıda köyün de büyük hasar gördüğünü hatırlatan Bakan Kurum, köylerde yaşayan vatandaşlar için de 250 köy konutu inşa edecekleri bilgisini verdi. Altında ahırı olan, üstünde yöresel mimariye uygun şekilde brüt 91,5 net 76 metrekare olan evlerin ihalesinin de bugün yapılacağını belirtti. Bu projenin köylere dönüşü ve kırsal kalkınmayı sağlayacağını anlatan Kurum, gelen taleplerin TOKİ üzerinden alınacağını bildirdi. Dereli ve Doğankent’te inşa edilecek projeleri 2021 Haziran’da bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Kurum, esnaf için de ilk etapta geçici prefabrik dükkan yaptıklarını söyledi.

Bakan Kurum, selden zarar gören köylere yapacakları ahırlı evlerin projelerini paylaştı.

LPG’Lİ ARAÇLAR AVM OTOPARKINA GİREBİLECEK



Otopark Yönetmeliği’ndeki düzenlemeye de değinen Bakan Kurum muayeneleri yapılan, uygun olan LPG’li araçların AVM’lerin otoparklarına girebileceğini açıkladı. Kurum “LPG’li araçlar için otopark şartlarını sağlayan AVM’leri ilan edeceğiz. Otoparklar ‘LPG’li araçlara uygundur’ şekliyle belgelendirilecek” dedi. Türkiye’de şu anda toplam 4.75 milyon LPG’li otomobil bulunuyor. LPG’li otomobiller toplam araçların yüzde 37.1’ini oluşturuyor.

DEPREMZEDEYE ELAZIĞ VE MALATYA’DA İNDİRİM MÜJDESİ



Hem Elazığ’da hem de Malatya’da şu an yapılan inşaatlar olduğunu hatırlatan Kurum, söz konusu konutların maliyetinin, 250 ila 350 bin liraya arasında değiştiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirleri ile bir indirim söz konusu olacağını müjdeledi. Hem altyapı bedellerinin alınmayacağını hem de üstyapıya ilişkin Cumhurbaşkanının takdir ettiği, vatandaşların ödeyebileceği şartlarda bir ödemeye yönelik çalışma yapıldığını aktaran Kurum, “İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda açıklayacaktır” dedi. Elazığ’daki ilk konutlarımızı Sürsürü’de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz. Bu yıl sonuna kadar 8 bini Elazığ’da, 2 bini Malatya’da olmak üzere 10 bin konutumuzu bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Elazığ ve Malatya’da 9 milyar lirayı bulan bir yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım Türkiye’de tarihinde de bir ilktir” dedi.

DERE YATAĞINDAKİ 10 BİN BİNA RİSK ALTINDA



Bakanlığının simülasyon olarak derelerdeki taşkınları hesap ettiğini ve dereler üzerindeki riskli binaların tespitlerinin yapıldığını belirten Kurum, 10 bin binanın risk altında olduğuna dikkati çekti. Kurum, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Doğu Karadeniz’in tamamında bu çalışmaları tamamladıklarını ve rezerv konutlar üreterek vatandaşa çağrı yaptıklarını söyledi.

‘ÇIK’ DİYEMEYİZ



Kurum “Diyoruz ki vatandaşımıza; ‘Binanız taşkın riski altında, olası bir selde risk altında. Sizi güvenli alanlara taşımak zorundayız’. Yani çaresiz bırakmıyoruz. Vatandaşımıza, ‘Ne halin varsa gör, ne yapacaksan yap ama buradan çık’ diyemeyiz” şeklinde konuştu.

SEKİZ MİLLET BAHÇESİ DAHA AÇILIŞA HAZIR



Bakan Kurum ”21 ilde 34 millet bahçesinin de açılışını gerçekleştirdik. Açılışa hazır 8 millet bahçemiz daha var. İhalelerini yaptıklarımız, projeleri devam eden yaklaşık 7 milyar lira tutarında şu an devam eden millet bahçesi projelerimiz var” dedi. İmar planı değişikliğindeki değer artış payı düzenlemesine de değinen Kurum,şehirlerin içinde parsel bazında imar plan değişikliğini tamamen kaldırdıklarını da söyledi.