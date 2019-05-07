Yeni askerlik sistemi son dakika: Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe giriyor?

Askerlik sisteminde köklü bir değişiklik yapılacağı ve kalıcı bedelli askerlik uygulaması gibi çalışmalara imza atılacak olan, yeni askerlik sistemi hakkında meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni askerlik sistemi yani kalıcı bedelli askerlik ve tek tip askerlik düzenlenmelerini kapsayan sistemle ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni askerlik sistemi son dakika haberi var mı? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe giriyor? Yeni askerlik sistemi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ SON DAKİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni askerlik sisteminde gelinen gelişmelerle ilgili şunları söylemişti;

"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."

Öte yandan, 29 Nisan tarihli toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmalarla ilgili "Yeni askerlik sistemi çalışmaları kapsamında diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Amacımız özellikle gençlerimizi yakinen ilgilendiren bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip en kısa sürede yasalaşmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Hulusi Akar, şunları anlatmıştı;

“Burada birinci iş öncelikle risk, tehdit ve tehlikelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) etkinliğine, caydırıcılığına ve saygınlığına halel getirmeyecek şekilde fakat diğer taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir optimizasyona çalıştık. Kalıcı ve öngörülebilir bir sistem olmasına gayret gösterdik. Her sene bazı hallerde gençlerimizin, anne babaların ‘Ne olacak, yarın ne çıkacak’ endişesine kapılmadan; gençlerimiz eğitimini, öğrenimini, meslek hayatını sürdürsün, mesleki planlamalarını yapsınlar, anne babalar çocuklarının geleceğiyle ilgili planlamasını yapabilsin şeklinde bir noktaya gitmeye çalıştık.

Bir yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde; her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak. Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.”

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR?

Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından açıklandı. Sistem yasalaşmış olsaydı 2019 yılının ilk 6 ayı için bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olacaktı. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.