'Yazılımcı hamlesi'ne rekor başvuru

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’ kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.

ŞEFFAF CV HAVUZU



İşverenler, proje kapsamında kimin, hangi eğitimi, kaç puanla bitirdiğini görüp kendilerine en uygun adayı seçebilecek. Uygulama, sektörlerin yazılımcı ihtiyacına karşılık verirken, projeye dahil olan vatandaşların öz geçmişlerinin dijital ortamda erişilebilir olması da amaçlandı.

Toplam başvuru: 451.045

Aktif kullanıcı: 334.793

Özgeçmiş dolduran: 139.290

13 KATEGORİDE EĞİTİM VAR

• Projeye başvurular internetten yapılıyor.

• Gençler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklar.

• 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim hazırlandı.

• Yıl sonuna kadar yazılım alanında eğitim sayısı 100’ün üzerine çıkarılacak.

• Programa katılmak isteyenler internet üzerinden özgeçmiş dolduracak.

• Gençlerin aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek.

• Özgeçmişler tüm firmaların erişimine açık bir havuzda toplanacak.

• Yazılımcı ihtiyacı olan bu kanalla gençlerin istihdamı hedefleniyor.