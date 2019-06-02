  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 08:13 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:13

'Yavuz' temmuzda ilk sondajına hazır

'Yavuz' temmuzda ilk sondajına hazır

Bakan Dönmez, "Fatih’in kardeşi olan ikinci gemimiz Yavuz, temmuzda sondaja hazır hale gelecek" dedi.

Miray ÇİMEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda sondaja devam ettiğini söyledi. Teknik özellikleriyle Fatih’in kardeşi olan ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un da teknolojik geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Dönmez, “Yavuz, temmuzda sondaja hazır duruma gelecek. Doğu Akdeniz’de bayrağımız, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak” dedi. Türkiye’nin KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Dönmez, "Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var" diye konuştu. 

GÜNDE 45 BİN 800 VARİL

Türkiye Petrolleri’nin bu yıl günlük 45 bin 800 varil petrol üreterek rekor kırdığını belirten Dönmez, "İlk 3 ayda özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4.8 milyon varil oldu" dedi.

'ÇATLATMA'LAR SÜRECEK

Enerji Bakanı Dönmez, 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğalgaz keşfi yaparak vatandaşta büyük bir heyecan yarattıklarını hatırlattı. Dönmez, Diyarbakır’da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya’da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planladıklarını da anlattı.

Görenler gözlerine inanamadı! Bakın balkona neden çıkmış

<p>Ramazan Bayramı tatilini şimdiden başlatanlar size de merhaba</p>

Ailecek Bayram Tatiline Çıkıyoruz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hatay'da gizemli keşif: Kel Dağı'nın içinde su altı mağarası

'Komisyon S-400'ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığını söyleyecek'

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.