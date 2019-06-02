'Yavuz' temmuzda ilk sondajına hazır

Miray ÇİMEN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda sondaja devam ettiğini söyledi. Teknik özellikleriyle Fatih’in kardeşi olan ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un da teknolojik geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Dönmez, “Yavuz, temmuzda sondaja hazır duruma gelecek. Doğu Akdeniz’de bayrağımız, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak” dedi. Türkiye’nin KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Dönmez, "Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var" diye konuştu.

GÜNDE 45 BİN 800 VARİL

Türkiye Petrolleri’nin bu yıl günlük 45 bin 800 varil petrol üreterek rekor kırdığını belirten Dönmez, "İlk 3 ayda özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4.8 milyon varil oldu" dedi.

'ÇATLATMA'LAR SÜRECEK

Enerji Bakanı Dönmez, 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğalgaz keşfi yaparak vatandaşta büyük bir heyecan yarattıklarını hatırlattı. Dönmez, Diyarbakır’da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya’da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planladıklarını da anlattı.