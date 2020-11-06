Yatırım ve ihracat artıyor... Salgında pozitif ayrıştık, güçlü büyüme kapıda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz” dedi. Bakan Varank, Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde MAV Elyaf Fabrikası’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Açılan her yeni fabrika bulunduğu yerin istihdam ve ihracat potansiyeline sunduğu katkının yanında aslında Türkiye’nin sanayi altyapısını da besliyor ve zenginleştiriyor” dedi. Varank, dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye’nin, vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştığını ifade etti.

ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR



Türkiye’nin salgınla mücadelede pek çok ülkeden pozitif ayrıştığının altını çizen Varank, şöyle konuştu: “Reel sektör, her türlü şoka karşı dayanıklılığını gösterdi, yüz akımız oldu. Üretim çarkları, marta, göre bile daha hızlı dönüyor. Sanayide siparişler, kapasite kullanımı, yatırımlar ve ihracat artıyor. Şunu çok net söyleyebilirim. Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım, aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz.”

95 MİLYON EUROLUK YATIRIM



Gaziantepli Gülsan Holding’in Gaziantep dışındaki ilk fabrikasını açtıklarını ifade eden Varank, fabrika için 95 milyon euroluk yatırım yapıldığını ve şu anda 140 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi.



SANAYİDEN İHRACAT REKORU



Sanayi sektörü, dünya çapında belirsizliklerin sürmesine karşın ekimde 13.3 milyar dolarla aylık bazda en yüksek ihracat rakamını kaydetti. Sektörün, yılın kalan iki ayında aynı performansı sürdürmesi halinde Kovid-19 kaynaklı kayıplarının sınırlı kalacağı görülüyor. Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat PMI verileri sektörün pozitif performansını teyit ederken, borsada da Sınai Endeksi’nin yılın 10 ayında yüzde 24.2 değer kazandığı görülüyor. Sanayide ağustosta 18.3 milyar liralık yatırım desteklenip 911 teşvik belgesi verildi.

‘TERZİHANE’ DEMESİNLER DİYE İÇERİDE AÇIYORUZ



Bakan Varank, Gebze’de, Bursa’da, Malatya’da, Erzurum’da ve Diyarbakır’da fabrikalar açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Hele bir Gaziantep tecrübemiz var ki; bu konuya değinmeden olmaz. 300 fabrikanın resmi açılışını yaptık. Muhalefet partileri nasıl saldıracağını bilemedi. Yüzlerce binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan devasa tesislere lokanta, eczane ve market dediler. Bugün de devasa bir fabrikanın açılışını yapıyoruz. Dışarıdan bakıp da ‘terzihane açtılar’ demesinler diye bu fabrikayı içeride açıyoruz.” Fabrikada yılda 36 bin ton non-woven kumaş üretileceği bilgisini veren Varank, “Bu kumaşlar; maske, tulum, önlük, bebek ve hasta bezi gibi ürünlerin temel girdisi. Fabrika, 56 ülkeye yılda 35 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor” dedi.