Yatırım Ofisi'nde bayrak değişimi

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 2009 yılında mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School - Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı. Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

ADRES ÖZEL SEKTÖR

Kurumda başkanlık görevini 2015 yılından beri yürüten, aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut ise Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra THY İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edecek. Arda Ermut “Bundan sonra özel sektör tarafında gerçekleştirmeyi planladığım çalışmalarımda edindiğim tecrübe yolumu aydınlatmaya devam edecek” dedi.