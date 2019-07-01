Yapı kooperatiflerinde e-Devlet dönemi başladı

Miray ÇİMEN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülke genelindeki 35 bin yapı kooperatifini e-Devlet sistemine aktarmak için harekete geçti. Aktarım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, yapı kooperatiflerinin üyesi yaklaşık 1.5 milyon vatandaş üyesi bulunduğu kooperatifin attığı her adımı e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Yeni kurulacak kooperatifler için bürokrasi azalacak ve kuruluş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Kooperatif ortaklarının ödeyeceği üyelik aidatları ve diğer ödemeler de elden tahsilat dönemi sona erecek. Ödemeler sadece banka kanalıyla yapılacak. Böylece elden yapılan ödemelerde yaşanan anlaşmazlık, usulsüzlük ve suiistimallerin önüne geçilecek.

TAPU DOLANDIRICILIĞINA SMS’Lİ ÖNLEM

e-Devlet üzerinden başlatılan uygulamayla vatandaşlar tapularıyla ilgili yapılan her işlemde dolandırıcılığa karşı kısa mesajla uyarılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlet'te “Tapu Telefon Bilgileri Beyan” kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini açıkladı. Adlı, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini söyledi.

