Yaklaşık 9 bin ailenin geçimini sağladığı Siirt fıstığı dünyaya açılıyor

Siirt fıstığı, "Fistalora" markasıyla dünya pazarına çıkacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 43 milyon liraya kurulan ve Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi olan Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nde işlenen Siirt fıstığı, "Fistalora" markasıyla 20 ülkeye ihraç edilecek.

10 BİN DEKAR YENİ FISTIK BAHÇESİ

Vali Ali Fuat Atik, AA muhabirine, ilin Siirt fıstığından hak ettiği ekonomik geliri elde etmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ünü ülke sınırlarını aşan Siirt fıstığının dünya pazarına daha rahat satılması için marka ve tescil çalışmalarının devam ettiğini belirten Atik, şöyle konuştu:

"Markalaşma yolunda önemli bir adım atılarak, piyasalara 'Fistalora' markasıyla Siirt fıstığı ürünleri satışı başladı. Çok yakın zamanda Siirt fıstık ürünleri zincir marketlerin raflarında da görülecek. Siirt'in ekonomik ürünlerin başında gelen ve günümüzde artık 'Yeşil altın' olarak da tabir edilen kentin sembolü Siirt fıstığının üretiminin artırılması için yeni hamleler başlatacağız. Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle en az 10 bin dekar yeni fıstık bahçesi kurulumunu hedefliyoruz."

"DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI İMZALADIK"

Siirt Fıstık İşleme Tesisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Sorumlusu Erol Avcı da fıstığın Asya, Avrupa ve Afrika'ya ihraç edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fıstığın il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağladığını belirten Avcı, "Fıstığımızı daha iyi koşullarda işleyip paketlemek için kurduğumuz bu tesis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle şirketleşmeye giderek 2018 Mart ayında faaliyetlerine başladı. Markalaşma çalışmaları nihayet sonuçlandı ve 'Fistalora' markası ile piyasaya girdi." dedi.

"Fistalora" adının fıstık ile bitki florasının birleşmesiyle ortaya çıktığını işaret eden Avcı, bu markanın kamuoyunda olumlu bir izlenim bıraktığını ifade etti.

Fıstığı uluslararası pazara açılması için marka girişimini başlattıklarını ve çalışmalarının devam ettiğini işaret eden Avcı, "Yapılan görüşmeler sonucunda yurt dışı bağlantılar oldu. Asya, Avrupa, Afrika kıtaları ile Baltık ülkeleri pazarı olmak üzere bu pazarlara ulaşmak adına yurt dışında bir firmayla distribütörlük anlaşması imzaladık." diye konuştu.

Siirt ekonomisinin lokomotifinin fıstık olduğuna dikkati çeken Avcı, pazar sıkıntısı yaşamadıklarını, birkaç aşamadan geçtikten sonra ürünün tüketiciye ulaştığını vurguladı.

Siirt fıstığının daha önce iptidai usullerle piyasaya geldiğinden kalitesinin önemli ölçüde düştüğünü savunan Avcı, kurulan tesiste işlenen fıstığının kendi markasıyla piyasaya çıkmasının ürünün kalitesini artırdığını söyledi.

İlde yaklaşık 9 bin ailenin geçimini sağladığı fıstığı Türkiye'nin en önemli markalarından biri haline girmeyi arzuladıklarını aktaran Avcı, fıstığın "Fistalora" markasıyla 20 ülkeye ihraç edileceğini kaydetti.

Avcı, şöyle devam etti:

"Yıllardır Siirt fıstığı piyasaya çıkmasına rağmen markası yoktu. Bu amaçla Siirt fıstığını daha büyük pazarlara tanıtmak amacıyla böyle bir adım attık. Siirt fıstığı ilk defa bir marka ile piyasaya girmiş oldu. Böylelikle bu marka ile pazarda hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız."

Tesisin paketleme birim sorumlusu İbrahim Ekinci de daha önce ürünün yere serilerek kurutulduğuna işaret ederek, "Artık tesiste oluşturulan kurutmalık ünitelerde hijyenik bir şekilde işleniyor." dedi.

(AA)