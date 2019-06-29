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  3. Yakın gelecekte tasarruf planı yapanlar arttı  

Yakın gelecekte tasarruf planı yapanlar arttı  

Yakın gelecekte tasarruf planı yapanlar arttı  

ING Türkiye, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyreğe göre düşerek yüzde 14.2 oldu. Ancak tasarrufu olmayanlar içinde yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 26.1’den yüzde 30.5’e yükseldi. 

EN BÜYÜK İLGİ BES’E 

En çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, 2 puan artarak yüzde 32’ye yükselirken,  yastık altı altın ve nakit tercihi yüzde 20’den 4 puan artışla yüzde 24’e yükseldi.

Daha da yükselecek

 ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Tasarruf bir alışkanlık. 3 ayda tasarruf yapmayı planlayanların oranının yükselmesi tasarruf sahipliğinin ilerleyen dönemde artacağını işaret ediyor” dedi.

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