Yağı, tuzu azaltıp daha ‘iyi' büyüyecek

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

4 ay önce PepsiCo Türkiye’nin Genel Müdürü olan Ece Aksel, hem iç pazarı hem de ihracatı büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, “Biz sürdürülebilirliği çok uzun zaman önce hayatımızın merkezine koyduk. Stratejimizi ise ‘daha güçlü, daha hızlı ve daha iyi olmak’ şeklinde belirledik” ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK VAZGEÇİLMEZ



Aksel, şöyle devam etti: “Artık ‘ürünlerimizi nasıl iyileştiririz’ diye çalışıyoruz. Yiyeceklerde yağı, tuzu; içeceklerde şekeri azaltmak üzere araştırmalar yapıyoruz. Doymuş yağ oranını düşürüyoruz. Karbon ayak izimizi globalde 2025 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltacağız. Hem karbon hem de sudaki ayak izimizi azaltacak yatırımlar yaptık. Sıfır atık stratejisi bizim için vazgeçilmez.”

GÜNDE 3.5 KEZ ATIŞTIRIYORUZ



Türk insanının günde ortalama 3.5 kez atıştırmalık tükettiğini söyleyen Aksel, 2019’da çerez pazarının yüzde 20 büyüdüğünü ifade etti. Aksel, PepsiCo’nun Türkiye’de 3 bin kişiye istihdam sağladığını vurguladı.