Yabancıya ev satışında virüs öncesi tarihi rekor

Konut satışları şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.4 artarak 118 bin 753 olurken yabancıya konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü. TÜİK verilerine göre, yabancıya konut satışı şubatta yüzde 20.6 artarak 4 bin 5’e ulaşırken ilk iki aylık satış ise 7 bin 912 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-şubat döneminde 6 bin 489 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 21.9’luk artışa işaret etti.

İSTANBUL YİNE LİDER



İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği iller arasında ilk sırayı koruyor. Geçen şubat ayında İstanbul’dan 1.440 konut satın alan yabancılar, yeni yılın şubat ayında 1.987 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul’dan konut alımı, şubatta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 40 artış kaydetti.

İRANLILARA 721 KONUT



Türkiye’den şubat ayında en fazla konutu toplam 721 adetle İranlılar aldı. Böylece İranlılar ilk kez Iraklılar’ı geçti. İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar, 256 konutla Afganlar ve 141 konutla Ürdünlüler izledi. Yılın ilk iki ayında ise yabancılarda liderliği 1.430 konutla Iraklılar sürdürdü. Söz konusu dönemde İranlılar 1.399, Ruslar 536, Afganlar 460 ve Yemenliler 273 konutun sahibi oldu.

İPOTEKLİDE %392 ARTIŞ



Şubatta ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391.9 artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.8 oldu. İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.3 artarak 37 bin 303 oldu. İkinci el konut satışları ise, yüzde 77.8 artarak, 81 bin 450 olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışı da yüzde 20.6 artarak 4 bin 005 oldu.

KORONA ETKİLESE DE BU YIL 50 BİN HEDEFİNİ AŞARIZ



Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: İranlılar ilk kez Iraklıları geçti. Şubatta İranlılar yaklaşık 720 ev alırken, Iraklılar 690 adette kaldı. Koronavirüsün sektörü nasıl etkileyeceğini tahmin etmek biraz zor ancak yıl toplamında 50 bin adedin bu sene aşılacağı öngörüsünü koruyoruz.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu: Yabancıya konut satışında ilk 2 ayda olumlu bir hava yakalandı. Virüs salgını nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında bir yavaşlama olabilir.

GÜVEN SÜRÜYOR



Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan: Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye güveni sürüyor. Yabancılar ağırlıklı olarak tamamlanmış konutları seçiyor.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Yabancı yatırımcıların sektörümüze olan güveni konut satışlarına da yansıyor.