Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi sürüyor 

Japon demir çelik devi Sumitomo Corporation trafo sacı üretimi için Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 76 kişi istihdam edecekleri fabrikayı törenle hizmete açtı. Japon yatırımcılar Türk Ekonomisine güvendiklerini ifade ederken, açılışta Türkiye ile Japonya arasındaki kadim dostluğa dikkat çekildi.

İNSAN KAYNAĞI ÖNEMLİ

Firmanın Serbest Bölge’deki açılış programında konuşan Gemlik Fabrika Müdürü Takahiro Shima yaptığı konuşmada, “Avrupa pazarı için Türkiye ve Bursa’yı seçtik. Seçimimizdeki birinci unsur, kaliteli insan kaynağı olmasıdır. Seçimimizdeki ikinci unsur; Türkiye’nin jeopolitik konumu Avrupa’ya yakın ve gemi trafiği. Üçüncü etken ise Türklerin misafirperverliğidir” ifadelerini kullandı.

Compass’ın hedefi ilk 5

İngiliz Sofra/Compass Group Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kartal, 50 farklı ülkede faaliyet gösterdiklerini ve en yüksek cirolardan birisini Türkiye’de yaptıklarını belirterek, “Compass Group’un Türkiye’ye bakışı mükemmel. Türkiye, şu anda faaliyet gösterdiğimiz ülkeler arasında 9. sırada ve biz bunu 5. sıraya yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.