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  3. Yabancı turist Türkiye'de alışverişi yüzde 70 artırdı

Yabancı turist Türkiye'de alışverişi yüzde 70 artırdı

Yabancı turist Türkiye'de alışverişi yüzde 70 artırdı

Türkiye’ye gelen turistlerin yılın ilk 7 ayında yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 yükseldi.

Türkiye’ye gelen turistlerin ilk 7 ayda yaptığı alışveriş geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 arttı. Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, 7 ayda en çok Çinli turistin yaptığı alışverişin artış gösterdiğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

TERCİHLERİ LÜKS MARKALAR

“Çinlilerin yaptığı alışveriş toplam tax free alışverişin yüzde 22’sini oluşturdu ve yüzde 85 büyüme gösterdiler.” Şeyhun, “Avrupa’da yapılan tax free alışverişlerin yüzde 40’tan fazlasını Çinliler yapıyor ve lüks ve dünyaca bilinen markaları çok daha fazla tercih ediyorlar.”  

Artışta Çinliler lider

Selim Şeyhun, “Yaptıkları alışverişi yüzde 85 artıran Çinlilerin, ortalama harcama tutarı 5 bin lirayı aştı. 6 bin 782 liralık ortalama harcama tutarıyla Katar birinci sırada yerini alırken, bin 441 lirayla Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada yer aldı.

 

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