Virüsle her şey değişti! Otellerin korona konsepti hazır

Antalya ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 7 ile giriş çıkış sınırlandırmasının kaldırılması turizmcileri sevindirirken bir yandan ‘güvenli tatil’ için hazırlıklar sürüyor. Birçok otel ‘sosyal mesafe’ kurallarını da dikkate alarak açık büfeden çatal kaşıkların kullanımına kadar birçok konuda alternatifler geliştirdi. Özellikle lüks otellerde açık büfenin ‘kapalı sunum’a dönüşeceği yeni dönemde açık çocuk büfesi de kalkacak. Maxx Royal Oteli’nin hazırladığı konsept prosedüre göre bu yaz tatilciler gittikleri otellerde cam bariyerler, kapalı dolaplar ve daha çok ambalajlı ürünlerlerle karşılaşacak. İşte bu yıl otellerde devreye girecek bazı uygulamalar:

• Halen birçok etelde uygulanan ‘Bulaşıcı Hastalıkların Yayılmasının Önlenmesi Proseödürü’, Gıda& Su Güvenliği Prosedürü ve ‘ Acil Durum Planlar’ güncellenerek uygulanacak.

• Müşteri isteklerinin karşılanmasında ekrandan işlem, mobil uygulama, TV ekranı vb. uygulamalar devreye girecek.

• Tüm restoranlar ve oturumlu alanlarda masa mesafeleri otel doluluğuna göre ayarlanacak.

• Belli noktalarda maske, eldiven, sterilizatör, ozon makinesi, dezenfektan, dezenfekte özellikli mendil bulunacak.

• 60 yaş üstü, bebek, kronik hastalığı olan, hamile özel ilgi gösterilecek.

• Yiyecek, çalışan, misafir, ekipman rotası trafiği yeniden düzenlenecek. Otel genel alanları, üretim ve depo alanları ile restoranlara kontrollü giriş sağlanacak.

• Tedarikçilerin kapı girişinde vücut sıcaklık ölçümleri yapılacak.

• Ahşap sunum tepsilerinin yerini kapaklı yeni alternatifler alacak.

• Tedarikçi araçları için otele giriş programı yapılarak saat saat hangisinin kabul edileceği belirlenecek ve önceden tedarikçilere bildirilecek. Sevkiyat araçlarının otel içerisine alımı dezenfeksiyon yapılarak alınacak.

• Tüm restoranların çalışma saatleri sonunda veya belirlenmiş temizlik molası saatlerinde detaylı sanitasyonunu yapılacak.

• Misafir masadan kalktıktan sonra masa ve sandalyeler dezenfektan ile silinecek.

• Yönlendirici işaretlemeler ile müşterilere hatırlatma yapılacak.

SERPME KAHVALTI KÜÇÜLÜYOR



• Tablet menüler kavanozda sergilenecek. Hangi ürün tercih edilirse tabakta hazırlanacak.

• Klasik serpme kahvaltı anlayışından uzaklaşarak hacim olarak daha az, daha korunaklı tek porsiyonluk ürünler kullanılacak.

• Çerezler kapalı kutularda servis edilecek. Cipsler talep eden misafirlere ambalajlı olarak servis edilecek.

• Balık teşhir dolabı uygulaması kaldırılacak.

• Mamalar, sütler, hazır püreler, meyve suları, bebek suları odalara servis edilecek.

ÇOÇUK BÜFELERİ KALKIYOR



• Açık çocuk büfesi iptal edilecek.

• Gözleme, yumurta istasyonu gibi aksiyon/canlı pişirme veya sunum noktaları tedbirlere uygun şekilde yeniden düzenlenecek. Cam ile kapatılacak, ürünler kapalı ekipmanlarda sunulacak.

• Oda set-up’larında yer alan ürünler mutlaka kavanoz, karton kutu ile servis edilecek.

SERVİS ÖNCEDEN AÇILMAYACAK



• Restaurantlarda masalara önceden servis atılmayacak.

• Masada sabit duran çatal, kaşık, bıçak, tuz-karabiber, peçetelik dezenfekte edilerek pakete girecek. Misafir masaya oturunca bu tür şeyler paketler açılarak servis edilecek.

• Baharatlar fişek paketle tek kullanımlık olarak servis edilecek.