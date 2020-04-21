Virüse ekonomik çözüm yastık altında

Yastık altında 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi yatıyor. İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı CEO’su Ayşen Esen, bankalarla yürüttükleri yastık altı altının ekonomiye kazandırılması projesi kapsamında 10 yılda yaklaşık 100 ton altın toplandığını belirterek, “Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek, Türkiye’de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek” dedi.

Esen, yastıkaltından çıkarılan altın miktarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Biz daha fazla yastık altı altını ekonomiye kazandıracak yeni projeler üzerinde çok aktif bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

YENİDEN BAŞLADIK



Esen “Korona krizi çıkmadan önce İAR olarak bunun çok kapsamlı çalışmasını yürütmekteydik. Bakanlıkla da iş birliği içinde görüşmelerimiz devam ediyordu. Doğal olarak önceliğimiz değişti ama en kısa zamanda o çalışmalara geri döneceğiz” şeklinde konuştu. Ayşen Esen, İAR’ın zaman içinde yükselen altın fiyatları dolayısıyla tüketicilerin alım gücüne yönelik yeni ürünler üzerinde sürekli çalışmalar yürüttüğünü, daha önce 1 gram altın ve 0.5 gram altın çıkardıklarını anımsattı.

8 AYAR ALTIN GÜVENİLİR DEĞİL



Son dönemde 0.5 gram altına yönelimin arttığını vurgulayan Esen, “Piyasada bizim bilmediğimiz 8 ayar altınlar da var. Bunlar bizim ürettiğimiz değil, kuyumculardan alınan altın. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. Altını güvenli yerden alın” dedi.

GÜMÜŞE YÖNELİM ARTACAK



Gümüş fiyatlarındaki değişime de değinen Esen, şunları kaydetti: “Gümüş ile altın fiyatları benzer seyretti. Koronavirüs salgını sonrası gümüşe de çok hızlı satış geldiği için ilk başta fiyatı düştü. Yurt dışında ellerinde ciddi gümüş rezervi olan birçok yatırımcı var. Gümüş, fiyatı daha düşük olduğu için daha hızlı sirküle edilen bir ürün. Bu nedenle gümüşteki fiyat farkı daha fazla oldu. Elden çıkarmak isteyenler ile fiziki gümüş bulunamaması nedeniyle alış ile satış arasındaki fiyat makası açıldı. Gümüşün yatırım aracı olarak önümüzdeki dönemlerde Türkiye ve benzeri ülkelerde popülaritesi artacak diye düşünüyoruz. O yüzden altının fiyatı arttığı için bizde de aynen yurt dışındaki gibi gümüşe yönelim olacaktır. İnsanlar çok rahat gram gümüş yatırımı yapabilecektir. Kısacası gümüş hayatımızda daha çok var olacaktır diye düşünüyorum.”