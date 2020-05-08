'Virüs sonrası kiralık villaya talep artacak'

Koronavirüs salgını hayatın birçok alanında olduğu gibi turizm tercihlerini de değiştirdi. Yeni dönemde yerli ve yabancı turistlerin villa kiralama, büyük tatil köyleri, butik oteller veya otellerin ailelere özel alanlarını tercih etmesi bekleniyor. Villa kiralama firması sahibi Yusuf Temrel, bu yaz tatil yapacaklara, “Bu sene pandeminin gölgesinde tatil yapacağımız için mutlaka tüm seçenekleri gözden geçirin. Tercihinizi hangi yana kullanacaksanız mutlaka Kovid-19 tedbirlerini sorgulayın” tavsiyesinde bulundu.

HAFTALIK 3 BİN TL’DEN BAŞLIYOR



Sektöre yönelik bilgi veren Yusuf Temrel, “Fiyatlar villaların özelliğine göre değişiyor. Ancak tatilciler genelde haftalık kira ücreti 3 bin ila 20 bin lira arasında olan villalara daha yoğun ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı. Temrel, villa fiyatlarında villanın oda sayısı, manzarası, denize mesafesi ve havuz büyüklüğü gibi çeşitli faktörlerin etkili olduğuna dikkat çekti.

CİDDİ BİR ALTERNATİF OLACAK



Pandemi sürecinden dolayı kiralık villaların otel tatiline ciddi bir alternatif olarak öne çıktığını dile getiren Yusuf Temrel, şunları söyledi: “Geçen yaz daha özel tatil yapmak isteyen yarım milyon misafir tercihini özel villalardan yana kullanmıştı. Bu yaz ise pandeminin getirdiği özel şartlar nedeniyle tercihini villadan yana kullanacak olan misafirlerin birkaç milyonu bulabileceğini öngörüyoruz.”

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI



BU kapsamda alınan tedbirlere dikkat çeken Yusuf Temrel, “Villa tatili, doğası gereği otellere göre çok daha sağlıklı bir tatil imkânı sunmasına rağmen mükemmel hizmet anlayışıyla Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Bu kapsamda villalarımızın temizliği, dezenfeksiyon işlemleri, havuz bakımı gibi konularda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak düzenlemeler yaptık. Tüm bunlara ilişken takım arkadaşlarımıza eğitim verdik” değerlendirmesinde bulundu.

SEÇENEKLERİ GÖZDEN GEÇİRİN



Yusuf Temrel, şu tavsiyelerde bulundu: “Pandemi var diye tatil yapmaktan vazgeçmeyin. Pandeminin gölgesinde tatil yapacağımız için mutlaka tüm seçenekleri gözden geçirin. Tercihinizi hangi yana kullanacaksanız mutlaka Kovid-19 tedbirlerini sorgulayın. Eğer tercihinizi villadan yana kullanacaksanız size uygun bir villayı tercih edin.”