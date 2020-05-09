Virüs 'cüzdan'a bulaştı ama tatilsiz de olmuyor

Müstakil Sanayici ve İşdamları Derneği (MÜSİAD), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) işbirliğinde, Kovid-19’un iç turizme etkisi, salgın sonrası beklentiler ve turizmcilerin yaklaşımlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırladı. Akdeniz Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nden alanında uzman akademisyenlerin destekleriyle hazırlanan söz konusu raporda, salgının iç turizme etkileri, turistlerin beklentileri ve tatil konusunda yaklaşımları ayrıntılı olarak ele alındı. Rapor, yıllık ortalama tatil bütçesi 5 bin TL’den az 789 katılımcının görüşlerinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlandı.

MUĞLA’NIN TERCİH ORANI ARTTI



• Rapora göre, katılımcılar, son 3 yılda tatillerinde en çok sırasıyla Antalya, Muğla ve İzmir’i tercih etti.

• Salgının kısa bir sürede bitmesi halinde, bu yıl Antalya’nın tercih oranı azalıyor, Muğla’nın tercih oranı artıyor.

• Katılımcıların yüzde 39’u bu yıl ‘bir otelde kalarak’ tatil yapma konusunda kararsız.

• Katılımcıların yüzde 27’si salgın geçer geçmez tatile çıkmak istediğini belirtiyor. İkna olursa tatile gitmeyi düşüneceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 53 düzeyinde. Ancak katılımcıların yüzde 20’si bu yıl kesinlikle tatile gitmek istemediğini ifade ediyor.

BİR YANDAN ENDİŞE SÜRÜYOR



• Her 10 katılımcıdan 8’i, salgından bir şekilde ekonomik olarak zarar gördüğünü, 7’si ise işinin/mesleğinin geleceğinden endişeli olduğunu ifade ediyor. Ancak bu sene kesinlikle tatile gitmeyeceğim diyenlerin oranı, 10 kişiden 2 kişiye tekabül ediyor. Yani endişeli olduğunu ifade eden 7 kişiden beşi, bu zorluklara rağmen ‘tatile gitmekten vazgeçtim’ demiyor.