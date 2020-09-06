VGP 2021'de devreye giriyor: Yerli gaz üretime başlamadan fiyatlara olumlu yansıyacak

Türkiye'de doğal gazın vadeli kontratlarla alınıp satılabileceği Vadeli Doğal Gaz Piyasası (VGP) oluşturulması için çalışmalarda sona gelindi. 2023'te sisteme verilmesi planlanan yerli doğal gazın alım-satımını önceden yapabilme imkanı sağlayacak olan VGP ile doğal gaz üretime girmeden Türkiye'deki gaz fiyatlarında olumlu etki sağlanacak.

AA'da yer alan habere göre, EPDK, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin piyasaya etkileri üzerindeki çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda, 2021'de faaliyete geçirilmesi planlanan Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın (VGP) oluşturulması için bir taslak hazırlandı. Taslağa son halinin verilerek EPDK kurul onayına sunulması amacıyla ilgili taraflar bir araya geldi. Taraflar, VGP'de işleme sunulacak ürün çeşitleri, vadeleri ve diğer detayları değerlendirdi.

VGP NELER GETİRECEK?

VGP, doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncuların Türkiye'de doğal gazı vadeli kontratlar aracılığıyla alıp satabileceği bir piyasa olarak 2021'de faaliyete açılacak. VGP'nin açılmasıyla, piyasa öngörülebilirliğinin sağlanması amaçlanırken fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi hedefleniyor.

VGP ile piyasada derinlik ve likiditenin artırılması, piyasa oyuncularına kendi pozisyonlarını ayarlamaları açısından esneklik sağlanması ve ileriye dönük belirsizliklerin en aza indirilerek arz güvenliğine de katkı sağlanması planlanıyor.

"DOĞAL GAZ FİYATLARI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ."

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, VGP'nin 2021'de açılacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"VGP ile doğal gaz borsasında işlem yapan oyuncular vadeli kontratlar aracılığıyla 2023'te sisteme verilmesi planlanan yerli doğal gazın alım-satımını önceden yapabilme imkanı bulacak. Bu sayede Karadeniz gazımızın daha üretilmeye başlamadan bile ülkemizin doğal gaz fiyatları üzerindeki olumlu etkisini göreceğiz."