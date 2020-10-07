VGM bursu 2020 ücretleri ne kadar? VGM bursu nedir, başvuru nasıl yapılır?

VGM bursu başvurusu yapacak öğrenciler bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bu yardım yükseköğrenim okuyan öğrenciye 8 ay, ortaöğrenimde eğitimlerine devam edenlere ise 9 ay olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans ya da doktora öğrencileri VGM bursundan yararlanamaz.

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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VGM BURSU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2020 - 2021 eğitim yılı burs ve eğitim yardımı başvuru tarihleri duyuruldu. Ortaöğrenim için burs başvuruları 1 Ekim - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim başvuruları 15 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında. Yabancı Uyruklu öğrenci başvuruları ise 15 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında alınacak.

VGM BURSU 2020 ÜCRETLERİ NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.