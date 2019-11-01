VGM burs sonuçları için geri sayım! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? Burs almak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Başvuruların ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlıyor. Kurum başvuruları ortaöğrenim ve yükseköğrenim olmak üzere iki farklı türde aldı.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Haberimiz içerisinden yapılan açıklamaları takip edebilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu", üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" veriyor. Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Eylül ve 9 Ekim tarihleri aralığında alındı. 15 Eylül’de başlayan yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim tarihinde sona erdi.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2019-2020 Öğretim Yılı Yükseköğretim Bursu için başvurular 30.10.2019 itibarıyla kapanmıştır.

Yeni dönem başvuruları için Kurum web sitesindeki duyuruları takip ediniz.

VGM BURSU NE KADAR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.