Veri gizliliğinde dünya devleriyle çalışacak

Turkcell’in açıklamasına göre, Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, T-Mobile, Verizon gibi dünya devlerinin de üyesi olduğu IAPP, dünya genelinde veri gizliliği konularını tanımlayarak, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor. Kuruluş aynı zamanda dünyada veri gizliliği konusundaki uygulamaların gelişmesine de katkı sağlıyor. Turkcell, IAPP üyeliğinin yanı sıra AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun olarak şirket içerisinde koordinasyonu sağlayacak bir de Veri Koruma Görevlisi atadı.