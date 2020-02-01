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Veri gizliliğinde dünya devleriyle çalışacak

Veri gizliliğinde dünya devleriyle çalışacak

Turkcell, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konusunda çalışmalar yürüten dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği’ne (IAPP) üye oldu.

Turkcell’in açıklamasına göre, Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, T-Mobile, Verizon gibi dünya devlerinin de üyesi olduğu IAPP, dünya genelinde veri gizliliği konularını tanımlayarak, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor. Kuruluş aynı zamanda dünyada veri gizliliği konusundaki uygulamaların gelişmesine de katkı sağlıyor. Turkcell, IAPP üyeliğinin yanı sıra AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uygun olarak şirket içerisinde koordinasyonu sağlayacak bir de Veri Koruma Görevlisi atadı.


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