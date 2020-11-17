Vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Vergi yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Vergi borcu yapılandırma hakkından heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçen hafta TBMM'de kabul edilen vergi borcu yapılandırması, Cumhurbaşkanlığı onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyordu. Birçok öğrencisinin yakından takip ettiği KYK, ÖTV, KDV, MTV, emlak ve gümrük vergilerinde vergi borcu yapılandırması içinde bulunuyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Faiz ödeme şartlarına göre yapılandırmaya eklenecek. Geçtiğimiz hafta TBMM'de kabul edilen vergi borcu teklifine göre KYK ve SGK borcu olanları da ilgilendiren vergi yapılandırma süreci, 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme imkanı ile 36 ayda tamamlanabilecek.

VERGİ BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?

7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.

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YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler yapılandırılacak.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor.

Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor. Mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar ise kapsamda olmayacak.

Yapılandırma detaylarının kasım ayı bitmeden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak.