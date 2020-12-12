Vatandaşa 44 milyarlık sosyal koruma desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ ile bugüne kadar 44 milyar liralık yardım ve destek sağladıklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesini sunan Bakan Selçuk “Küresel bir salgınla mücadele ediyoruz. Şu ana kadar Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı bugün itibarıyla 44 milyar liraya yaklaşmış durumda” dedi.

KISA ÇALIŞMAYA 23 MİLYAR

Selçuk bu rakamın 23 milyar lirayı aşkın kısmının 3.5 milyon çalışana yapılan kısa çalışma ödeneği olduğunu söyledi. 1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru almaya başladıklarını da söyleyen Selçuk “Yeni başvuruları da ilk defa bir yenilik olarak e-Devlet üzerinden alıyoruz. İşçilerimiz işlerini kaybetmesin diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik” dedi.

6.4 MİLYAR NAKDİ DESTEK

2 milyonun üstünde çalışana 6.4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödediklerini anlatan Selçuk “İstiyoruz ki ekonomimiz çarkları döndürsün, tekrar normalleşebilelim. Hem işçilerimizin gelir kaybının önüne geçmek, hem de ekonomimizin çabuk toparlanarak üretim kapasitesini artırmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da normalleşme desteğimizi başlattık ve şu ana kadar 2.5 milyonu aşkın çalışanımıza yaklaşık 2 milyar destek verdik” diye konuştu.

Konuşmasında işsizlik Fonu ile ilgili iddialara da yanıt veren Bakan Selçuk ‘İşsizlik Sigorta Fonu’nun amacı nedir? Niye oradan harcanıyor?” diye sorulduğunu hatırlatarak Selçuk “İşsizlik Sigorta Fonu’nun amacı istihdamı korumak” dedi.



KOVİD İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kovid-19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldıklarını da söyledi. Selçuk “Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Onun dışında kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçların, immün plazma tedavisi de dahil olmak üzere geri ödeme listemize aldık. Bütün bu genel sağlık sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler şu ana kadar 4.4 milyar lirayı aşmış durumda. Bu batan bir SGK ile yapılmıyor, işleyen sürdürülebilir bir SGK ile yapılıyor” dedi. Selçuk sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ilişkin tartışmalara da son noktayı koydu. Bakan Selçuk, “Sağlık çalışanları için meslek hastalığı düzenlemesine ihtiyaç yok. Vazife malulü diye bir durum var. 2 doktorumuz ilan edildi. Başvuru halinde illiyet bağı varsa malul ilan ediliyor” açıklamasında bulundu.

KAYIT DIŞI % 32’YE İNDİ



Kayıt dışı istihdamla mücadele edildiğini, kayıtlı istihdamın teşvikine inandıklarını vurgulayan Selçuk “Kayıt dışı istihdamda 1 puan gerileme ekonomimize 4.3 milyar kazandırıyor. Sizin ‘çalışmıyor, iş yapmıyor, teftişe göndermiyorsunuz’ dediğiniz müfettişlerle biz yüzde 52 olan kayıt dışı istihdamı eylül itibarıyla yüzde 32.2’ye düşürmüş durumdayız” dedi.