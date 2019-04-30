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  3. Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki ilk mağaza hizmete açıldı

Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki ilk mağaza hizmete açıldı

Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki ilk mağaza hizmete açıldı

Van'ın Saray ilçesinde Türkiye- İran sınırında bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki ilk mağaza Vali Mehmet Emin Bilmez´in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Türkiye ile İran arasında ekonomik ve ticari öneme sahip Kapıköy Gümrük Kapısı, 100 milyon liralık modernizasyonun ardından 19 Şubat'ta hizmete girdi. Kısa sürede Türkiye´nin en modern kara gümrük kapıları arasında yer alan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki ilk mağaza da bugün törenle hizmete açıldı. Mağazanın açılış kurdelesini il protokolü ile birlikte kesen Vali Mehmet Emin Bilmez, İran´dan gelecek misafirlerin daha güzel ağırlanması için gümrük kapısının modernize edildiğini söyledi. Vali Bilmez, Kapıköy Gümrük Kapısının Van´ın ve Türkiye´nin bir vitrini olduğunu belirterek, "İlk mağazanın açılışından sonra diğer mağazaların da açılmasıyla ticaretin gelişeceğini ve Van´ın ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyorum" dedi. Ardından mağazayı gezen Vali Bilmez, Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım´dan kapının son durumu ile ilgili bilgi aldı. Vali Bilmez´e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve kurum amirleri eşlik etti. Vali Bilmez, gümrük kapısında inceleme yaptıktan sonra ziyaretini tamamladı.

(DHA)

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