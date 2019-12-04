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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazineye devredildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazineye devredildi

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin Hazineye devredilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Devredilen hisseler A ve B grubu hisseler toplamda yüzde 58,5 oranını karşılıyor.

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler Hazineye devredildi.

HİSSELER HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (banka) hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi.
Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedileceği belirtildi.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.


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