Vakıf Katılım'dan 3.3 milyarlık ihraç

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla 2017 ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımızı her geçen yıl artırmayı başardık. 2019 yılında en fazla yurt içi TL kira sertifikası ihracı gerçekleştiren katılım finans kurumu olduk” dedi.