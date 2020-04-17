Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartı ne? 6 ay ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası yoğun bir ilgi görüyor. İşte 6 ay ertelemeli kredi detayları..

6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTI NE?



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

6 AY ERTELEMELİ KREDİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.