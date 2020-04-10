Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli kredi şartı ne? 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?

6 ay ertelemeli temel ihtiyaç kredisi hakkında araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Bankalar hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. İşte tüm merak edilenler..



6 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?



Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir.

6 AY ERTELEMELİ TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTI NEDİR?



Aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.

6 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.