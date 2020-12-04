Uzmanlardan son dakika gram altın uyarısı: Her yükseliş satış fırsatı olabilir

Gram altında son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediliyor. 11 Aralık'ta başlayacak koronavirüs aşısına paralel kısa vadede altın fiyatlarını düşeceğini belirten uzmanlar, küçük ölçekli ve büyük ölçekli yatırımcı için, "Her yükseliş satış fırsatı olabilir" uyarısında bulunurken orta ve uzun vadede ise tekrar yükselişe geçeceğini belirtti. Gram altın 460-465 bandına yerleşerek an itibarı ile 462 liradan işlem görürken aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, yarım altın ise 1517 liradan işlem görüyor. Peki, Altın yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatlarında son durum nedir? Altın alımı için ya da satımı için doğru zaman mı? İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 462,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3.095 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Stratejist Cüneyt Paksoy, "400-450 bandında kaldıkça gram altın alım fırsatıdır. Ons altın yukarı yönde 2000-2200 doları geçerse orta vadede gram altın 550 lirayı geçer." dedi

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇECEK?

Normal şartlarda altının 3-4 yılda masada olacağını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy şunları söyledi:

"ALTIN FİYATLARI YUKARI YÖNDE GİTMEYE DEVAM DECEK"

Virüsün yarattığı tahribatın dünyadaki borç miktarını ciddi şekilde arttırdığını söyleyen Paksoy, "İtalya'dan gelen 'borçlarımızı silin' çağrısı bu bağlamda önemli. Demek ki Batı'da büyük bir problem var. ABD de aynı şekilde. Finansal sektörde bir risk var. ABD'nin Çin'le olan ticaret savaşları daha güçlü bir döneme girecek. İklimsel değişimler var. Özetle birçok riski barındıran dünya ekonomisi kendine yön ararken altın fiyatları ara ara düşüş gösterse de yukarı yönde gitmeye devam edecekctir." dedi.

"ALTINDA ÖNCEKİ ZAMANLARIN COŞKUSU OLMAYACAK"

Altın fiyatlarına yönelik gelişmeleri 24 TV'ye değerlendiren Ekonomist Belgin Maviş ise, "Altından tamam mı devam mı? sorusuna elbette devam ama önceki zamanların coşkusu olamayacak. Burada tabii ki geri çekilmeler olacak. Gramda 450 liranın altındaki geri çekilmeler yeni alım fırsatları yaratabilir." dedi.

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Ekonomist Belgin Maviş şunları söyledi:,

"Altının hem ons fiyatının hep gram altın fiyatında yaşanan yukarı yönlü artışların arkasındaki sebep ne aşı ne de piyasalardaki risk iştahı. Petrol fiyatlarındaki OPEC toplantısının ertelenmesi sonrasındaki sert geri çekilmedir. Bunun dikkate alınması gerek"