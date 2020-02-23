Uzmanlardan altın için kritik uyarı! Sakın bunu yapmayın

Başta koronavirüs salgını olmak üzere jeopolitik risklerin de etkisiyle yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak kabul edilen altına talep arttı. Risk algısı altının gram fiyatını 324 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşırken, altının ons fiyatı da bin 637 dolar ile son 7 yılın zirvesine çıktı. Bu hafta yüzde 5,13'lük artışla en çok kazandıran yatırım araçlarından olan gram altın, aylık bazda yükselişini üçüncü aya taşıdı.

2019'da yüzde 34 getiri sağlayan gram altın, sene başından bu yana yüzde 11 değer kazandı. Gram altında kısmi kar realizasyonlarının gerçekleşebileceğini ifade eden analistler, uzun dönemde ise altında yukarı yönlü beklentilerinin devam ettiğini söylüyor. Analistler, yatırımcıları altına yönlendiren bir başka faktörün küresel çapta rekor düşük seviyelerde seyreden faiz getirileri olduğunu, getiri arayışının altını öne çıkan yatırım araçlarından biri haline getirdiğini belirtiyor.

300-305 BANDI TAKİP EDİLECEK

Analistler, teknik açıdan altın fiyatındaki olası geri çekilmelerde 300-305 lira bandının takip edileceğini, altının ons fiyatında ise bin 630 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bin 680 doların gündeme gelebileceğini, aksi takdirde bin 520 dolar seviyelerine geri çekilmeler görülebileceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışının yanı sıra Çin başta olmak üzere küresel ekonomiye etkilerinin gündemin odağındaki yerini koruyacağını dile getiren analistler, bu anlamda makroekonomik verilerin fiyatlar üzerindeki etkisinin artabileceğini vurguladı.

PUSLU HAVA ALTINA YARADI

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son 10 yılda yatırımcısına yüzde 430 kazandıran gram altının bu yılda yüzde 30 civarı getiri sağlayacağı tahmininde bulundu. Güvenli limanlara kaçan yatırımcıların küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirten Memiş, "2019'da küresel ekonomileri olumsuz etkileyen tüm nedenlerin 2020 yılına sarktığını gözlemliyoruz. Altın, puslu havaları sevdiğinden tüm olumsuz gelişmeler, altına olan talebi artırıyor. Çin'de başlayan ve yayılan koronavirüsü, Brexit süreci, küresel ekonomilerde daralma, belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarındaki yükselişlerde etkili oldu" dedi.

SATIŞ İÇİN TAM SIRASI

Altın fiyatlarında her ne kadar kısa vade için sert düşüşler beklense de yıl içinde yükselişlerin süreceğini söyleyen Memiş, altın fiyatlarında asıl hedeflerin altının ons fiyatında bin 800 dolar, altının gram fiyatında 340 lira seviyeleri olduğunu öngördü. Memiş, "Yatırımcısı, kısa vade için öngördüğüm sert düşüşleri, son bir alım fırsatı olarak görmesi gerekiyor. Kısa vade için yükselişler, yerini kar satışlarına bırakabilir. Kısa vadede altın satmak için yükselişini bekleyen yatırımcısı, TL ihtiyacı varsa bu seviyelerden satabilir. Bu seviyeler yatırımcısına alış değil satış fırsatı sunuyor" dedi.

BU ORTAMDA AL-SAT YAPMAYIN

İslam Memiş, "Böyle ortamlarda kesinlikle al-sat yapmayın!" uyarısını yaparak, şu tavsiyelerde bulundu: "Altında alım satım yapmayın. Bu yıl, diğer yıllara kıyasla daha hareketli geçebilir ve ciddi zararlar edebilirsiniz. Satmayın, yükselişler daha sürecek. Altın borcu olan, düğün yapacak, altın yatırımı yapacak vatandaşlar ise önümüzdeki üç ay içinde altının gram fiyatında 318-315-307-297 ve 292 lira seviyelerini alım fırsatı olarak görmeli. Altın, al-sat yaparak para kazanılan bir yatırım aracı değildir. Satanların zararına yerine koyduğu bir emtiadır. Bugünlerde panik alımlar da yapmayın . Yeni rekorları görenler, koşa koşa altın almaya gitti. iki hafta önce 297'den almayanların 324'den altın almaları içimize sinmedi. Acele etmesinler, fiyatlar tekrar gerileyecek, son bir alım fırsatı sunacak, panik yapılmamalı. Düşen fiyatlar alım olarak değerlendirilmeli."