Uzmanlar uyardı! Altın fiyatları düşüyor

"Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları düşecek mi? Altında son dakika gelişmeleri nedir? Altın fiyatları ne olacak?" sorularına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı öncesi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yanıt aranıyor. Ayrıca altın fiyatlarını belirleyecek diğer etkenler ise yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışması olacak. İşte 22 Ekim altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI NEDİR?

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 13.42 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 480 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3.228 liradan satılıyor.

ALTININ ON FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.918 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

Bugün yurt içinde bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın tartışmasının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.