Uzakdoğu Türk kuru meyvesi yedi

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 65’ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Uzakdoğu’daki pazar payını artırmak için 28 mayıs Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Bangkok/Tayland’da gerçekleştirilen Thaifex 2019 Fuarı’na 9 metrekarelik info stand ile katılarak Türk kuru meyvelerinin tanıtımını yaptı. Dünya genelinde refahın batıdan doğuya kaydığını, Uzakdoğu ülkelerindeki nüfus yoğunluğunun da Uzakdoğu ülkelerini hedef pazar haline getirdiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, hedefin 3 milyar dolar olduğunu söyledi.