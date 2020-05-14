Üreticiye hasat döneminde geri ödemeli destek

Bankanın açıklamasına göre, paketle 24 aya varan vadeler için aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla çiftçilerin nakit ihtiyacı karşılanyor. Kampanyadan yararlanan çiftçiler, kredi geri ödemelerini hasat döneminde yapıyor.

30 HAZİRAN’A KADAR



Çiftçiler ayrıca, ‘Hasat Kart’la anlaşmalı üye işyerlerinde 5 ay vadeli sıfır faizle alışveriş imkanı da elde edebiliyor. ‘Çiftçi Destek Paketi’nden 30 Haziran’a kadar yararlanmak mümkün olacak. Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Tarımı, üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz” ifadelerini kullandı.

SÜREKLİLİĞİ ÖNEMLİ



Kumoğlu, şöyle devam etti: “Koronavirüs salgınında gördük ki tarımda üretimin sürekliliği evde kalma sürecinde olan tüm dünya için büyük önem arz ediyor. Biz de içinde bulunduğumuz koşullar karşısında üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.”